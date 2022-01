Cuffaro: “Per Lombardo e la sua famiglia una liberazione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Sono davvero contento per Raffaele Lombardo e per la sua famiglia perché so quanto ha sofferto, so soprattutto quanto ha sofferto anche la mia famiglia. Questa è una liberazione per lui e per la sua famiglia. Speriamo che possa riprendersi dopo questi anni difficili e tornare a una vita serena”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, commentando la sentenza di assoluzione, in appello, di Raffaele Lombardo dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. “Bisogna avere fede nella giustizia – dice ancora Cuffaro – Quando si ha un’ostinata fiducia nella giustizia, come l’ho avuta io e l’ha avuta lui, alla fine la giustizia trova modo di esistere”. “Anche nel mio caso – dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Sono davvero contento per Raffaelee per la suaperché so quanto ha sofferto, so soprattutto quanto ha sofferto anche la mia. Questa è unaper lui e per la sua. Speriamo che possa riprendersi dopo questi anni difficili e tornare a una vita serena”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore, commentando la sentenza di assoluzione, in appello, di Raffaeledall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. “Bisogna avere fede nella giustizia – dice ancora– Quando si ha un’ostinata fiducia nella giustizia, come l’ho avuta io e l’ha avuta lui, alla fine la giustizia trova modo di esistere”. “Anche nel mio caso – dice ...

