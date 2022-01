Covid: sindaci siciliani contro apertura scuole e Musumeci scrive a Draghi (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La riapertura delle scuole in presenza a partire dal 10 gennaio sarebbe un atto irresponsabile. Non esistono, infatti, le condizioni minime di sicurezza e la possibilità da parte dell’Asp di fornire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche”, lo hanno ribadito 200 sindaci che hanno partecipato in videoconferenza ad una riunione urgente indetta dal presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, per fare il first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La ridellein presenza a partire dal 10 gennaio sarebbe un atto irresponsabile. Non esistono, infatti, le condizioni minime di sicurezza e la possibilità da parte dell’Asp di fornire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche”, lo hanno ribadito 200che hanno partecipato in videoconferenza ad una riunione urgente indetta dal presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, per fare il first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

LaStampa : Covid e scuole, i sindaci dei piccoli paesi iniziano a fare da soli: arrivano le prime ordinanze di chiusura - ciropellegrino : ??Voci insistenti di ordinanza #Dad scuole in #Campania già nel pomeriggio di oggi. Nel Nolano i sindaci delle prin… - ilmattinodisici : Covid: sindaci siciliani contro apertura scuole e Musumeci scrive a Draghi: “La riapertura delle scuole in presenza… - comunicalonews : «Quello che temevamo si sta puntualmente verificando. Ricevo da centinaia di sindaci e da moltissimi presidi sollec… - ilregginoit : Tra le proposte avanzate dal comitato la conversione dell'ospedale di Gioia Tauro in centro Covid e l'attivazione d… -