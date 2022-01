Così come pensi, stai (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ho riletto, di recente, l’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato ad Aldo Cazzullo in occasione dell’uscita del suo libro, Adrenalina. Quando Cazzullo gli chiede in quale lingua pensi, Ibra risponde: “Dipende. In campo, mai in svedese: è una lingua troppo gentile, e in campo serve cattiveria. Così penso in slavo. Qualche volta in inglese e in italiano”. La ricerca scientifica nel campo della linguistica, in effetti, conferma questa idea: mi vengono in mente, fra gli altri, tutti gli studi compiuti e riportati dal mio saggista preferito, Steven Pinker, che nel suo “L’istinto del linguaggio”, giunge alla conclusione che ogni essere umano si forma un’immagine del mondo fisico e del mondo sociale che non corrisponde al flusso di sensazioni provocato dall’incontro della mente con l’ambiente esterno, ma è costruita a partire da un repertorio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ho riletto, di recente, l’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato ad Aldo Cazzullo in occasione dell’uscita del suo libro, Adrenalina. Quando Cazzullo gli chiede in quale lingua, Ibra risponde: “Dipende. In campo, mai in svedese: è una lingua troppo gentile, e in campo serve cattiveria.penso in slavo. Qualche volta in inglese e in italiano”. La ricerca scientifica nel campo della linguistica, in effetti, conferma questa idea: mi vengono in mente, fra gli altri, tutti gli studi compiuti e riportati dal mio saggista preferito, Steven Pinker, che nel suo “L’istinto del linguaggio”, giunge alla conclusione che ogni essere umano si forma un’immagine del mondo fisico e del mondo sociale che non corrisponde al flusso di sensazioni provocato dall’incontro della mente con l’ambiente esterno, ma è costruita a partire da un repertorio ...

Advertising

antoniospadaro : Un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle.… - marattin : Onestamente non comprendo. Draghi ha sempre dovuto mediare, fin dal primo giorno: su riforma fiscale, Superbonus, c… - AndreaMarcucci : Siamo il primo paese in Europa a stabilire una forma di obbligatorietà vaccinale (per gli over 50), così come siamo… - LSquame : @gabripuggioni28 @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @dries_mertens14 così come non ha citato i falli di bernardeschi sul pari - mondodifantasia : ancora non capisco come zendaya possa essere così divina SEMPRE, QUALUNQUE VESTITO E PETTINATURA ABBIA -

Ultime Notizie dalla rete : Così come Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 gennaio/ +502 ricoveri, positività 19.3% ... +52.693 casi, positività al 22,9% BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 GENNAIO E oltre ai disagi sanitari il covid continua a creare problemi a livello economico , così come manifestato dalle ...

E3 2022 solo online, Covid - 19 non rallenta Gli annunci comunque non mancheranno , così come non mancheranno altri eventi dedicati al mondo dei videogiochi fissati per i mesi estivi: poco dopo la notizia dell'E3 2022 in forma virtuale, Geoff ...

Luigi Mazzone: «Così si riconosce l’autismo, poi bisogna mettersi in gioco. Non è una malattia» Corriere della Sera ... +52.693 casi, positività al 22,9% BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 GENNAIO E oltre ai disagi sanitari il covid continua a creare problemi a livello economico ,manifestato dalle ...Gli annunci comunque non mancheranno ,non mancheranno altri eventi dedicati al mondo dei videogiochi fissati per i mesi estivi: poco dopo la notizia dell'E3 2022 in forma virtuale, Geoff ...