Cosetta Gigli | star a The Voice Senior | un cognome pesante

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Carriera e curiosità su per la cantante lirica che partecipa al talent. La prima fase della seconda edizione di Theincorona nella serata del 7 gennaio 2022 i semifinalisti: il talent show per chi vuole giocarsi una nuova occasione o chi non ne ha mai avuta davvero una sta riscuotendo molto successo su Raiuno. Alcuni dei protagonisti si sono fatti amare molto, come. Unper lei, che è una cantante soprano classe 1960 ed è nata e cresciuta a Lucca. Infatti, porta lo stessodel grande Beniamino, nativo di Recanati ma che ha portato e fatto conoscere la sua voce tenorile in tutto il mondo. I due sembrano essere parenti, lei è una discendente del tenore e ha anche ...