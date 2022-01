Calciomercato Juventus | la situazione terzini | una cessione eccellente in vista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La, indella prossima stagione, deve risolvere il problema legato ai. Sono tante, infatti, le situazioni da monitorare.Il presente, con una rosa da sistemare e delle questioni da risolvere ma anche il futuro; lanon può non pensare alla prossima stagione dove l’obiettivo deve essere, obbligatoriamente, tornare a lottare per lo scudetto. Non sarà semplice colmare il gap con l’Inter ma la società bianconera ha tutta la voglia di riuscirci; serviranno operazioni di mercato mirate, precise senza commettere gli errori del passato che questa squadra sta ancora pagando. Se in questa sessione, la dirigenza sta cercando soprattutto un centrocampista e un attaccante, a giugno sono tante le situazioni in sospeso e una di queste riguarda il ...

Morata , la Juve e il Barcellona . Non è ancora finita. La prima pagina del quotidiano catalano Sport è eloquente: " Xavi insiste per l'attaccante bianconero ". Da quando è arrivato il nuovo tecnico, ...Sullo stesso argomentoGiusto il giallo ad Alex Sandro al 44', per fallo su Demme che stava puntando l'area bianconera. Sull'avvio della stessa azione più di un dubbio per un ...La Lega Calcio però tira dritto. The show must go on ... di questa giornata è rappresentato dal fatto che il Napoli nel big match contro la Juventus ha schierato tre giocatori messi in quarantena ...SERIE A - Il Milan batte la Roma a San Siro e si porta a -1 dall'Inter. I rossoneri trovano tre punti d'oro nonostante le assenze: decisive le prestazioni di Ma ...