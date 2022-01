Atp Melbourne 2022, programma e ordine di gioco sabato 8 gennaio con Nadal (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco dell’Atp Melbourne 2022 per la giornata di sabato 8 gennaio. E’ tempo di semifinali in Australia e gli occhi sono puntati su Rafa Nadal, che sfiderà Emil Ruusuvuori. Di seguito il programma di gioco completo con gli orari. Chi staccherà il pass per la finale? sabato 8 gennaio Rod Laver Arena Non prima delle ore 04.30 – Van de Zandschulp o (3) Dimitrov vs Munar o Cressy Non prima delle ore 09.00 – Wta match A seguire – (1) Nadal vs Ruusuvuori SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ile l’didell’Atpper la giornata di. E’ tempo di semifinali in Australia e gli occhi sono puntati su Rafa, che sfiderà Emil Ruusuvuori. Di seguito ildicompleto con gli orari. Chi staccherà il pass per la finale?Rod Laver Arena Non prima delle ore 04.30 – Van de Zandschulp o (3) Dimitrov vs Munar o Cressy Non prima delle ore 09.00 – Wta match A seguire – (1)vs Ruusuvuori SportFace.

