Atalanta-Venezia: formazioni e dove vederla

Mercoledì 12 Gennaio allo Stadio Gewiss alle ore 14:30 si disputerà la partita Atalanta-Venezia valida per gli Ottavi di Coppa Italia. I padroni di casa hanno vinto in Serie A con Venezia, Napoli e Verona. Infine hanno perso contro la Roma e hanno pareggiato con il Genoa. Gli ospiti hanno perso in Serie A con l'Atalanta e Verona. Poi hanno pareggiato con Juventus e Sampdoria, e infine hanno perso con la Lazio. In Coppia Italia hanno vinto col Frosinone e con la Ternana. Ricordiamo che ieri 6 Gennaio l'Atalanta non ha giocato con il Torino in campionato per via dei positivi in casa Toro.

Atalanta-Torino rinvio: la gara non si gioca a causa dei positivi

Atalanta-Venezia: probabili formazioni

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Venezia Inzaghi ritrova Dzeko, negativo e pronto per la Lazio ...il turno dell'Atalanta di nuovo in Serie A, mentre 3 giorni più tardi è in programma la gara di Coppa Italia contro l'Empoli. Il 22 l'ultima uscita di gennaio, con la gara casalinga contro il Venezia.

Serie A, rinviate altre tre partite della 21ª giornata e una a rischio: le possibili date dei recuperi A causa dei casi Covid e per decisione delle Asl sono state rinviate quattro partite: Bologna - Inter, Fiorentina - Udinese, Salernitana - Venezia e Atalanta - Torino . Sono state annunciate delle ...

Biglietti Atalanta-Venezia, prezzi popolari per la Coppa Italia Calcio Atalanta Inzaghi ritrova Dzeko, negativo e pronto per la Lazio Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco in mattinata è tornato negativo al test antigenico. Nell'allenamento mattutino il numero 9 nerazzurro ha lavorato a parte ...

Qui Zingonia: Sportiello e Zapata out Il portiere potrebbe recuperare per la farsa pro forma di Udine, l’attaccante colombiano destinato a trattenere Piccoli dal suo destino genoano Le uniche due certezze: Duvan Zapata non potrà essere de ...

