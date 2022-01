Addio a Gloria Piedimonte | morta a 66 anni la Guapa di Discoring

Advertising

Italia_Notizie : Gloria Piedimonte è morta: addio alla «Guapa» di Discoring. Aveva 66 anni - Corriere : Gloria Piedimonte è morta: addio alla «Guapa» di Discoring. Aveva 66 anni - solospettacolo : Grave in ospedale Gloria Piedimonte, 'Guapa' di 'Discoring' - Antonioranalli : Addio a Gloria Piedimonte, la celebre #Guapa di #Discoring #gloriapiedimonte (purtroppo la notizia è vera, dopo il… - Piergiulio58 : Addio a Gloria Piedimonte, indimenticabile “Guapa” di Discoring di Boncompagni (video). -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gloria

si muoveva al ritmo del pezzo ' Baila Guapa ' dei Bus Connection , mentre durante il brano lo stesso Boncompagni la incitava. In quel periodo, l'artista recitava anche in teatro accanto a ...A confermare la sua scomparsa è stato il figlio Giovanni con un lungo e commosso post su Facebook: "Allo scoccare quasi della mezzanotte ho ricevuto la telefonata che ci ha annunciato che...Mantova dice addio a Gloria Piedimonte, l'indimenticabile "Guapa" della trasmissione Discoring, morta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio.L'attrice, cantante e showgirl era ricoverata da alcuni giorni in gravi condizioni per complicanze dovute al Covid ...