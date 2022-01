Vaccino obbligatorio, quanto devono pagare gli Over 50 che non si vaccinano: importo multa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vaccino obbligatorio: ecco le nuove norme. E’ stato approvato il nuovo decreto che prevede l’obbligo si vaccinazione per tutti coloro che hanno più di 50 anni sia che lavorino sia che non svolgano alcuna attività. Il motivo è che questa fascia è considerata quella più a rischio. Non solo: Super Green Pass anche per poter lavorare. Questo provvedimento partirà il 15 febbraio 2022: a partire da questa data per poter svolgere un’attività lavorativa, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, sarà necessario essersi vaccinati o guariti dal Covid. Obbligo esteso senza alcun limite di età anche per tutto il personale universitario. Vediamo ora, invece, cosa succede se non ci si adegua alle nuove normative. Leggi anche: Covid, varato il nuovo decreto: obbligo di Vaccino per gli Over ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022): ecco le nuove norme. E’ stato approvato il nuovo decreto che prevede l’obbligo si vaccinazione per tutti coloro che hanno più di 50 anni sia che lavorino sia che non svolgano alcuna attività. Il motivo è che questa fascia è considerata quella più a rischio. Non solo: Super Green Pass anche per poter lavorare. Questo provvedimento partirà il 15 febbraio 2022: a partire da questa data per poter svolgere un’attività lavorativa, tanto nel settore pubblicoin quello privato, sarà necessario essersi vaccinati o guariti dal Covid. Obbligo esteso senza alcun limite di età anche per tutto il personale universitario. Vediamo ora, invece, cosa succede se non ci si adegua alle nuove normative. Leggi anche: Covid, varato il nuovo decreto: obbligo diper gli...

Advertising

repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - RobertoBurioni : Non penso che Crisanti abbia detto questo. Il vaccino contro il tetano, obbligatorio da sempre non solo per i bambi… - DarioNardella : I ragazzi non devono pagare le scelte di altri. Non possiamo tenere i nostri figli in dad mentre milioni di no vax… - Aleinrabbithole : @cesco_o @GiorgiaMeloni Scelta? Quella di non fare un vaccino non obbligatorio ma perdere il lavoro? Stai scherzando vero? - vivalaltopa : RT @Napalm51: Il vaccino obbligatorio è una misura così urgente che la metteranno tra 40 giorni. PAGLIACCI! -