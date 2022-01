Un italiano su 40 è certamente positivo al covid | i presidi chiedono lezioni online fino a fine gennaio

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’obiettivo di Draghi era salvare la scuola in presenza e le attività economiche. Ma con 1,5 milioni di italiani che in questo momento sono positivi (1 ogni 40) la situazione è insostenibile. La cifra mostruosa di 220 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, evidenzia che qualcosa non va più. Draghi e il Governo dei migliori sono stati travolti dai contagi. La politica fondata su false certezze e mezze verità non paga. A poche ore dal rientro in classe la situazione è “esplosiva”. Così Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale, lancia un grido d’allarme: non si può tornare a scuola in presenza, non in sicurezza. “Servirebbero 2-3 settimane di Dad per mettersi in pari con le vaccinazioni, la garanzia delle mascherine Ffp2 a tutti eal primo febbraio una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a ...