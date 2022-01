Ultime Notizie Roma del 06-01-2022 ore 18:10 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid un incremento del 153 % di nuovi casi in una settimana 1,26 milioni attualmente positivi e 63 provincia con oltre 1000 casi per 100.000 abitanti e quanto emerge dal monitoraggio della fondazione gimbe che nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio registra un’impennata di nuovi casi è un ulteriore aumento dei decessi la fondazione rileva una situazione preoccupante La sanità territoriale con la pressione sugli ospedali che sale sono aumentati Infatti del 28% i ricoveri e denunciato virgola 6% le terapie Intensive nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente in particolare viene messo in evidenza con la crescere i ricavi con sintomi e le terapie Intensive non decollano invece le vaccinazioni nella fascia 5 11 anni in tre settimane ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid un incremento del 153 % di nuovi casi in una settimana 1,26 milioni attualmente positivi e 63 provincia con oltre 1000 casi per 100.000 abitanti e quanto emerge dal monitoraggio della fondazione gimbe che nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio registra un’impennata di nuovi casi è un ulteriore aumento dei decessi la fondazione rileva una situazione preoccupante La sanità territoriale con la pressione sugli ospedali che sale sono aumentati Infatti del 28% i ricoveri e denunciato virgola 6% le terapie Intensive nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente in particolare viene messo in evidenza con la crescere i ricavi con sintomi e le terapie Intensive non decollano invece le vaccinazioni nella fascia 5 11 anni in tre settimane ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: superati i 200mila contagi in 24ore Sono 1.138.310 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.094.255. Il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,...

BTp: spread con Bund chiude stabile a 137 punti base, rendimento cala all'1,27% Chiusura piatta per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco e' indicato, nelle ultime battute, a 137 punti, lo stesso valore del finale di ieri. In lieve calo il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in chiusura all'1,27% dall'1,29% dell'ultimo riferimento. Sim ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Covid, ecco a "quanto va" il contagio nella Sibaritide-Pollino. Tutti i numeri Tutti i dati comune per comune negli ultimi 30 giorni. La differenza la fanno i piccoli centri: in alcuni il virus rimane completamente fuori, in altri invece è entrato nuovamente con dirompenza ...

Covid in volo, 630 casi in 24 ore nel Grossetano Su 3.004 tamponi processati nelle ultime 24 ore di rilevamento tra Grosseto e provincia sono 630 i nuovi contagi da coronavirus Covid - 19 rilevati e si trovano 5 ad Arcidosso, 6 a Campagnatico, 2 a..

