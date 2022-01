Tiziano Ferro annuncia la morte del suo cane Jake: lo straziante addio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Morto il cane di Tiziano Ferro Ore difficili le ultime per Tiziano Ferro. Il cantante infatti sui social ha annunciato la morte del suo cane Jake, che aveva adottato in un canile all’incirca un anno e mezzo fa. L’amico a quattro zampe dell’artista di Latina aveva subito diversi maltrattamenti, e così Tiziano e suo marito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Morto ildiOre difficili le ultime per. Il cantante infatti sui social hato ladel suo, che aveva adottato in un canile all’incirca un anno e mezzo fa. L’amico a quattro zampe dell’artista di Latina aveva subito diversi maltrattamenti, e cosìe suo marito L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Corriere : Tiziano Ferro piange la morte del cane Jake: «Eri stato maltrattato per anni, grazie per il tuo amore» - fanpage : #TizianoFerro piange la morte di Jake, il cane che ha salvato dalla prigionia e delle cattiverie - CorkScrew12 : RT @ManuelPeruzzo: A Tiziano Ferro muore un cane all'anno - benfedeee : RT @fabiiffa: Tiziano Ferro da anni adotta cani adulti, quei cani che per una vita hanno cercato un’anima buona in grado di renderli felici… - LobbaLuisa : RT @FQMagazineit: Tiziano Ferro, il dolore per la morte di Jake: “Avevi un cuore troppo grande nel petto e non ha retto più. Non ti dimenti… -