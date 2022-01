Tardelli: «Covid? Il Governo deve prendere una decisione» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Marco Tardelli ha parlato alla Domenica Sportiva riguardo alla situazione Covid in Italia e nel calcio Marco Tardelli ha parlato alla Domenica Sportiva su Rai 2 riguardo alla situazione Covid. Le sue parole: Covid – «Due anni che cerchiamo soluzioni e non le abbiamo trovate. Serve che solo una persona parli e decida le cose. Il Governo in questo deve prendere una decisione perché la pandemia è più contagiosa ma meno pericolosa di prima. Mi auguro che si decida un protocollo che possa valere da qui alla fine e che eviti il caos.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Marcoha parlato alla Domenica Sportiva riguardo alla situazionein Italia e nel calcio Marcoha parlato alla Domenica Sportiva su Rai 2 riguardo alla situazione. Le sue parole:– «Due anni che cerchiamo soluzioni e non le abbiamo trovate. Serve che solo una persona parli e decida le cose. Ilin questounaperché la pandemia è più contagiosa ma meno pericolosa di prima. Mi auguro che si decida un protocollo che possa valere da qui alla fine e che eviti il caos.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

