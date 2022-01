Spagna-Polonia, Semifinale ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming, ordine di gioco (Di giovedì 6 gennaio 2022) La fase ad eliminazione diretta dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo che si terrà a Sydney fino al 9 gennaio, vedrà disputarsi la prima Semifinale tra Spagna e Polonia venerdì 7 gennaio 2022 alle 07.30 ora italiana: i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, saranno Roberto Bautista Agut ed Hubert Hurkacz. Ad aprire il programma però sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Pablo Carreno Busta e Kamil Majchrzak. In caso di parità si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go e Now. ATP Cup 2022: la Spagna supera agilmente la Serbia e raggiunge la Polonia in ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) La fase ad eliminazione diretta dell’ATP Cupdi tennis, torneo che si terrà a Sydney fino al 9 gennaio, vedrà disputarsi la primatravenerdì 7 gennaioalle 07.30 ora italiana: i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, saranno Roberto Bautista Agut ed Hubert Hurkacz. Ad aprire ilperò sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Pablo Carreno Busta e Kamil Majchrzak. In caso di parità si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in direttasu supertennis.tv, Sky Go e Now. ATP Cup: lasupera agilmente la Serbia e raggiunge lain ...

