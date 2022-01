Serie A: «Auspichiamo che le ASL non intervengano più» (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla UEFA, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19». Così la Lega Serie A in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla UEFA, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19». Così la LegaA in L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #SerieA: «Con il nuovo protocollo auspichiamo che le #ASL non intervengano più: le decisioni che hanno preso sono confus… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A: «Auspichiamo che le ASL non intervengano più»: «Il Consiglio di Lega ha approvato ogg… - CalcioFinanza : #SerieA: «Con il nuovo protocollo auspichiamo che le #ASL non intervengano più: le decisioni che hanno preso sono c… -