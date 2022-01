Sampdoria Cagliari 0-0 LIVE | occasione Joao Pedro | Yoshida blocca tutto

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 3? Cross interessante di Candreva – L’esterno dellaviene fermato dal fuorigioco, pallone interessante a tagliare l’area che non avrebbe trovato blucerchiati posizionati per spingerlo dentro 11?– Il difensore della ...