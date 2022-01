(Di giovedì 6 gennaio 2022). Spari nelnella giornata di ieri pomeriggio. Tanta la paura tra i residenti della zona che all’improvviso hanno sentito tuonare nel bel mezzo della strada. Colpi che hanno gettato l’interonello sconforto, piombati all’improvviso nel tranquillo pomeriggio, intorno alle 17.00. Leggi anche:, incendio improvviso in una palazzina: famiglia rimasta senza casa Spari nel pomeriggio a: probabile avvertimento Ci troviamo in via delle Vigne, nella zona del Trullo. Quattro i colpi deflagrati a, perché quattro i bossoli al momento ritrovi dalla scientifica immediatamente intervenuta sul posto per gli opportuni rilevamenti. Secondo le testimonianze e le prime ricostruzioni della polizia, un uomo a bordo di unoe munito di ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, passa con lo scooter e spara a ripetizione nel quartiere - No_Islam_ : @ElviryII @MarcoStac passa a prendermi a Milano che in due facciamo prima a raggiungere Roma! - IaiaSciacca : @leti_luca @lo_stasi @Soleil_stasi Se è bel tempo a Roma passa oggi. - stefano_roma : RT @LaImaiMessina: Nevica a Kamakura e a Tokyo. La meraviglia è tale che il freddo passa in sesto piano. 1º Meraviglia 2º Meraviglia 3º… - AnakinFe : Io esco di casa Ed è già mattino E Villa Borghese È ancora un giardino C'è un fiume che passa n Nel cuore di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma passa

RomaToday

... leggiamo le formazioni ufficiali di Sampdoria Cagliari, poi la parolaal campo! SAMPDORIA (4 ... Allenatore: Walter Mazzarri (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/Sampdoria (risultato ...E le palestre scolastiche nei municipi: ala pratica sportivaanche di qui, cosa c'è in bilancio? Puntiamo a riqualificarle. Verrà investito un milione e quattrocentomila euro in più per ...Sondaggio lampo tra gli iscritti dell'Unione artigiani Milano e Monza-Brianza sul Green Pass base (quindi anche solo con tampone) necessario dal 20 gennaio ...Kamara la pista più percorribile, sondaggio per Sergio Oliveira del Porto: in arrivo un altro rinforzo per Mourinho ...