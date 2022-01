Promossi | rimandati e bocciati del Napoli bis

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Alessandro Ferrara: 8 Da presidente del consiglio comunale ad assessore alle Attività Produttive e al Turismo. Non un ruolo facile per l’assessore Ferrara, calato perfettamente nella parte. Ha lavorato fin dal primo giorno, in silenzio, senza sbandierare nulla e, ricordando bene che la politica si fa tra i cittadini e non sui social. Classe ed eleganza sono indubbiamente il suo biglietto da visita ma la professionalità e la competenza non manca. Per lui caramelle. Felice Marotta: 8 E’ stato il sindaco ombra del Comune, chiamato a risolvere tutti i problemi che non sono mancati durante il suo pontificato, pronto ad ascoltare le lamentele di tutti, pronto a ricucire gli strappi. Un punto di riferimento che viene meno. Riservato, forse troppo, ha sempre preferito non esporsi mai perchè, come ha sempre detto, “la mia storia parla da sè” Elisabetta Barone: 7 La vera ...