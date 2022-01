Perde il controllo dell’auto e va a sbattere: alcol test positivo e denuncia per una 29enne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (Bn) – Disavventura per una 29enne questa notte in Contrada Collepiano a Torrecuso. La donna, alla guida della propria Fiat Panda, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale per effettuare i rilievi del caso. La 29enne è stata sottoposta all’alcol test che ha dato esito positivo. E per questo è stata denunciata in stato di libertà. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorrecuso (Bn) – Disavventura per unaquesta notte in Contrada Collepiano a Torrecuso. La donna, alla guida della propria Fiat Panda, ha perso ilandando a. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale per effettuare i rilievi del caso. Laè stata sottoposta all’che ha dato esito. E per questo è statata in stato di libertà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

pameladiverona : RT @SMaurizi: che decisioni VITALI come #cloudNazionale vengano prese nel mezzo di una pandemia ci conferma ogni sospetto. Letto quanto aff… - anteprima24 : ** Perde il controllo dell'#Auto e va a sbattere: alcol test positivo e #Denuncia per una 29enne **… - Dondolino72 : RT @SMaurizi: che decisioni VITALI come #cloudNazionale vengano prese nel mezzo di una pandemia ci conferma ogni sospetto. Letto quanto aff… - JordaanMel : RT @SMaurizi: che decisioni VITALI come #cloudNazionale vengano prese nel mezzo di una pandemia ci conferma ogni sospetto. Letto quanto aff… - enriconardelli : RT @SMaurizi: che decisioni VITALI come #cloudNazionale vengano prese nel mezzo di una pandemia ci conferma ogni sospetto. Letto quanto aff… -