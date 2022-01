Paolo Conte compie 85 anni: «Mi è passata la voglia di comporre musica, da tempo non tocco il pianoforte» (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Stampa intervista Paolo Conte. Il cantautore compie 85 anni oggi. «Mai ho sentito come adesso incombere il futuro. Purtroppo si capisce ben poco di quel che succede, si riceve una informazione spesso contraddittoria». Dice che gli è passata la voglia di fare musica. «A me è passata la voglia. Da tempo non tocco il pianoforte, la sera sento classica su Sky… Ho sentito una bella serie di Rachmaninov. Non ho voglia di comporre, ma ho già avuto periodi di astinenza lunghi, è solo questione di aspettare le ispirazioni; se arrivano, arrivano, però sono sempre a contatto con l’arte». Disegna. «Mi è tornato il vecchio vizio del disegno, ho scoperto che mi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Stampa intervista. Il cantautore85oggi. «Mai ho sentito come adesso incombere il futuro. Purtroppo si capisce ben poco di quel che succede, si riceve una informazione spesso contraddittoria». Dice che gli èladi fare. «A me èla. Danonil, la sera sento classica su Sky… Ho sentito una bella serie di Rachmaninov. Non hodi, ma ho già avuto periodi di astinenza lunghi, è solo questione di aspettare le ispirazioni; se arrivano, arrivano, però sono sempre a contatto con l’arte». Disegna. «Mi è tornato il vecchio vizio del disegno, ho scoperto che mi ...

Paolo Conte: "Mai come adesso sento incombere il futuro" Non c'è mai un'età giusta per compiere gli anni con soddisfazione. Se poi ci si mette il fatto che a Paolo Conte i compleanni non piacciono, lasciar perdere parrebbe la scelta più educata. E tuttavia al telefono l'umore del grande Astigiano suona positivo, la cortesia notevole. Troveremo modo di ...

