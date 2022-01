Ordigno bellico nel Salernitano, via a messa in sicurezza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – I militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano provenienti da Napoli, accompagnati dai carabinieri, hanno messo in sicurezza l’Ordigno bellico, ancora in carica, rinvenuto a Sapri, nel Salernitano, nei giorni scorsi all’interno di un cantiere edile. Si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense lunga 1 metro e del peso di oltre 500 libbre. “Per quanto riguarda la definizione dell’intervento – scrive in una nota il sindaco Antonio Gentile – come da protocollo seguiranno le operazioni coordinate dalla Prefettura di Salerno che, inoltre, ringrazio per l’immediato, continuo e costante supporto”. A seguito di un tavolo tecnico in programma nei prossimi giorni presso la Prefettura di Salerno sarà redatto il piano di azione per disinnescare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – I militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano provenienti da Napoli, accompagnati dai carabinieri, hanno messo inl’, ancora in carica, rinvenuto a Sapri, nel, nei giorni scorsi all’interno di un cantiere edile. Si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense lunga 1 metro e del peso di oltre 500 libbre. “Per quanto riguarda la definizione dell’intervento – scrive in una nota il sindaco Antonio Gentile – come da protocollo seguiranno le operazioni coordinate dalla Prefettura di Salerno che, inoltre, ringrazio per l’immediato, continuo e costante supporto”. A seguito di un tavolo tecnico in programma nei prossimi giorni presso la Prefettura di Salerno sarà redatto il piano di azione per disinnescare ...

Advertising

anteprima24 : ** Ordigno bellico nel Salernitano, via a messa in sicurezza ** - ottopagine : Ordigno bellico inesploso ritrovato a Sapri, arriva l'esercito #Sapri - trekking_tv : Sapri: Sopralluogo per ordigno bellico da 500 lbs inesploso - settvvallo : ??Ordigno bellico a Sapri, primi sopralluoghi per rimuoverlo - statodelsud : Rinvenuto ordigno bellico di due chili in un cantiere edile a Sapri -