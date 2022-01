Milan-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di giovedì 6 gennaio 2022) I rossoneri di Pioli ospitano i giallorossi di Mourinho nel big match della 20ª giornata di Serie A: dove vedere Milan-Roma Il Milan di Stefano Pioli ospita la Roma di José Mourinho nel big match della 20ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri sono secondi in classifica con 42 punti, i giallorossi inseguono al 6° posto a quota 32. Milan-Roma: la partita si giocherà mercoledì 6 gennaio 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi di Padova. Milan-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) I rossoneri di Pioli ospitano i giallorossi di Mourinho nel big match della 20ª giornata di Serie A:vedereIldi Stefano Pioli ospita ladi José Mourinho nel big match della 20ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri sono secondi in classifica con 42 punti, i giallorossi inseguono al 6° posto a quota 32.: la partita si giocherà mercoledì 6 gennaio 2022 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza dio con fischio d’inizio alle ore 18.30. A dirigere il match sarà il signor Daniele Chiffi di Padova.sarà trasmessa in esclusiva in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in direttasul pc ...

