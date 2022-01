Metti un francese in pasticceria

(Di giovedì 6 gennaio 2022) È l’ultimo scampolo delle feste che ruotano attorno a dicembre e sconfina nell’anno nuovo, quel pretesto finale in cui concedersi l’eccesso a tavola dopo il quale (teoricamente) tutti a dieta: l’epifania che tutte le calorie si porta via. Quel 6 gennaio festeggiato con un’enfasi a corrente alternata in Italia, tra sacro e profano, tra natività omaggiata dai tre Re e anziane signore dispensatrici di calze stracolme di piccole dolcezze. Se in Italia a livello nazionale sopravvive l’usanza della calza della befana e del carbone dolce, quasi tutte le altre specialità hanno una forte caratterizzazione regionale. Dai nostri vicini di casa francesi invece il dolce che domina l’epifania è uno su tutti, la Galette des rois. Diffusa in tutto il paese, dopo che il nuovo anno ha visto la luce inizia a popolare i banconi di pasticcerie e panetterie. Un dolce apparentemente semplice: pasta sfoglia ...

Galette des rois, edizione 2022. Abbiamo fatto un giro del gusto tra i profili instagram dei più celebri pasticceri d'oltralpe e ne è uscito un puzzle di torte di sfoglia di tutto rispetto. Per un'epi ...