Maldini: «Per arrivare a fine campionato serve un documento comune approvato dal Governo» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Prima della partita contro la Roma, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune e che preveda un documento per arrivare a fine campionato approvato dal Governo. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci, cercare di affrontare le partite anche con le assenze. Noi abbiamo diverse assenze in difesa, è un problema ma non ci tiriamo indietro. Fin quando non si fa un documento comune purtroppo i trattamenti non saranno tutti uguali ma non ci sentiamo penalizzati“. “Lo scorso anno ho provato a spingere per il titolo ma era un po’ un azzardo, quest’anno all’inizio ridevo perché non ci davano nemmeno tra le prime ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Prima della partita contro la Roma, il direttore sportivo del Milan, Paolo, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Sarebbe il caso diad una soluzionee che preveda unperdal. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci, cercare di affrontare le partite anche con le assenze. Noi abbiamo diverse assenze in difesa, è un problema ma non ci tiriamo indietro. Fin quando non si fa unpurtroppo i trattamenti non saranno tutti uguali ma non ci sentiamo penalizzati“. “Lo scorso anno ho provato a spingere per il titolo ma era un po’ un azzardo, quest’anno all’inizio ridevo perché non ci davano nemmeno tra le prime ...

