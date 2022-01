LIVE Tournée 4 Trampolini 2022, Bischofshofen in DIRETTA: Kobayashi concede il bis ma niente Grande Slam! Huber trionfa in casa! (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di salto con gli sci e buona serata! 19.25: Da segnalare il 35mo posto dell’unico azzurro in gara, Giovanni Bresadola al miglior risultato della Tournèe 19.24: Questa la classifica finale della Tournèe con R. Kobayashi che conquista la sua seconda Aquila d’oro con 1162.3 punti, precedendo due norvegesi, Marius Lindvik 1138.1 e Halvor Egner Granerud con 1128.2 punti. A seguire Geiger (Ger), Eisenbichler (Ger), Johansson (Nor), Kos (Slo), Hoerl (Aut), Huber (Aut), Y. Sato (Jpn) 19.22: nella gara di Bischofshofen vince l’austriaco Huber, secondo posto per il norvegese Granerud, terzo gradino del podio per il tedesco Geiger. A seguire Y. Sato, R. Kobayashi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di salto con gli sci e buona serata! 19.25: Da segnalare il 35mo posto dell’unico azzurro in gara, Giovanni Bresadola al miglior risultato della Tournèe 19.24: Questa la classifica finale della Tournèe con R.che conquista la sua seconda Aquila d’oro con 1162.3 punti, precedendo due norvegesi, Marius Lindvik 1138.1 e Halvor Egner Granerud con 1128.2 punti. A seguire Geiger (Ger), Eisenbichler (Ger), Johansson (Nor), Kos (Slo), Hoerl (Aut),(Aut), Y. Sato (Jpn) 19.22: nella gara divince l’austriaco, secondo posto per il norvegese Granerud, terzo gradino del podio per il tedesco Geiger. A seguire Y. Sato, R., ...

