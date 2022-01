LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 4-5, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: servizio protagonista nel secondo set (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SAFIULLIN 4-5. In 58 secondi Medvedev si aggiudica questo turno di servizio: ha messo solo prime in campo. 40-0 Prima al centro e smash facile. 30-0 Ace al centro. 15-0 Prima con taglio ad uscire vincente. 4-4. GRANDISSIMA PRIMA! Berrettini rimane in vita e aggancia ancora il suo avversario. 40-30 Non riesce a difendersi con lo slice da lontano Berrettini. 40-15 SI BUTTA AVANTI Berrettini PER GIOCARE DEMIVOLEE E SMASH! Molto bravo l’azzurro in questa circostanza. 30-15 Sbaglia con il dritto Medvedev! Berrettini con il back ha tenuto tutto! 15-15 Scambio lunghissimo perso da Berrettini che poteva incidere con il dritto ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SAFIULLIN 4-5. In 58 secondisi aggiudica questo turno di: ha messo solo prime in campo. 40-0 Prima al centro e smash facile. 30-0 Ace al centro. 15-0 Prima con taglio ad uscire vincente. 4-4. GRANDISSIMA PRIMA!rimane in vita e aggancia ancora il suo avversario. 40-30 Non riesce a difendersi con lo slice da lontano. 40-15 SI BUTTA AVANTIPER GIOCARE DEMIVOLEE E SMASH! Molto bravo l’azzurro in questa circostanza. 30-15 Sbaglia con il drittocon il back ha tenuto tutto! 15-15 Scambio lunghissimo perso dache poteva incidere con il dritto ...

