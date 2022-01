Lily Collins svela le sue disavventure "Reali" con la Principessa Diana e il Principe Carlo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lily Collins ha raccontato le sue disavventure con la Principessa Diana e il Principe Carlo, ai tempi in cui era solo una bambina. Lily Collins ha ricordato quella volta in cui ha provato a strappare un bouquet di fiori dalle mani di Lady Diana. Episodi che risalgono a quando Lily era piccola ed era "solo" la figlia di Phil Collins. Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Late Late Show, Lily Collins ha raccontato alcuni eventi della sua infanzia a James Corden. In modo particolare, questi avvenimenti hanno per co-protagonisti Lady Diana e il Principe Carlo. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha raccontato le suecon lae il, ai tempi in cui era solo una bambina.ha ricordato quella volta in cui ha provato a strappare un bouquet di fiori dalle mani di Lady. Episodi che risalgono a quandoera piccola ed era "solo" la figlia di Phil. Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Late Late Show,ha raccontato alcuni eventi della sua infanzia a James Corden. In modo particolare, questi avvenimenti hanno per co-protagonisti Ladye il. ...

