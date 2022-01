Juventus-Napoli nel caos, direttore Asl Torino: “Chi è in quarantena non può giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’incertezza su Juventus-Napoli si trascina anche nel giorno della gara, alla luce della quarantena imposta per Zielinski, Lobotka e Rrahmani, contatti di positivi senza terza dose. Ai microfoni del Napolista, Carlo Picco, direttore dell’Asl Torino ha provato a fare chiarezza: “Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si può giocare con le mascherine”. Picco parla di “scenario nuovo, mai verificato” e ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’incertezza susi trascina anche nel giorno della gara, alla luce dellaimposta per Zielinski, Lobotka e Rrahmani, contatti di positivi senza terza dose. Ai microfoni delsta, Carlo Picco,dell’Aslha provato a fare chiarezza: “Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può, altrimenti no. Secondo me chi è innon può. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si puòcon le mascherine”. Picco parla di “scenario nuovo, mai verificato” e ...

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - Massimi64685567 : @lVendemiale @FBiasin Ecco come i media stanno raccontando #JuveNapoli: Il Napoli è senza 9 titolari. La Juventus d… - Betpointnews : Il turno di Serie A dell'Epifania, valevole per la 20ª giornata, propone la supersfida tra Juventus e Napoli… -