Gli scogli da superare nel 2022

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come influirà l’inflazione sui nostri consumi? Terminerà la penuria di materie prime? E la pandemia? Sono tante le incognite che l'economia mondiale dovrà affrontare. Panorama ha chiesto ad alcuni esperti di rispondere a 10 DOMANDE su quello che potrà accadere neI PROSSIMI DODICI MESI. 1) Quale sarà l’andamento economico in Italia e all’estero? Il Covid peserà ancora? «Il Covid continuerà a dominare il quadro economico» risponde Fedele De Novellis, economista e partner di Ref Ricerche. «L’evoluzione dipenderà dai progressi nel campo farmaceutico, e dalla capacità di estendere le campagne vaccinali ai Paesi più poveri. In generale per l’industria il quadro nella prima parte dell’anno resterà positivo. Gli ordinativi non soddisfatti per via delle rotture nelle catene globali del valore sono elevati; questo garantisce la tenuta della produzione nei prossimi mesi al netto di possibili ...