GF Vip 6 | la situazione precipita | due sponsor chiedono una squalifica

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lanella casa del GF Vip 6 diventa sempre più rovente in vista della prossima diretta Tv: dueavrebbero addirittura di prendere provvedimenti e considerare laper in concorrente. Katia Ricciarelli si era distinta per il suo carattere pungente anche durante la sua esperienza a La Fattoria, dove sembrava aver preso di L'articolo proviene da Inews24.it.

...pronunciate da Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Katia Ricciarelli va squalificata!" Cosa ne pensiamo di Katia Ricciarelli? La, per ...Una notizia che era trapelata qualche giorno fa che aveva in effetti fatto il giro del web in pochissimo tempo. A distanza di qualche giorno sembra che lanella casa del Grande Fratellonon sia migliorata poi gran ché, ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa infatti Alessandro Basciano aveva iniziato a sollevare qualche lamentela ...Fervono le indiscrezioni sul prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda domani, venerdì 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Gossip TV. Nelle ultime ore, riunioni infuocate tra padron ...Sono giorni che si parla di un tema molto frequente, i piedi di Soleil Sorge e i frequenti inquadramenti dalla regia ...