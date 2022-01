Francesco cita Benedetto XVI | In che cosa i Magi sono nostri maestri?

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Durante l’omelia in San Pietro per la solennità dell’Epifania,fa riferimento al suo predecessore, PapaXVI e mette il dito in quella che è la piaga della crisi di fede dell’uomo contemporaneo. A differenza di tanti di noi, “parcheggiati” in una vita comoda, apatica e senza slanci, i Reuomini mossi L'articoloXVI In che? proviene da La Luce di Maria.

Secondo, i Magi ci lasciano quattro insegnamenti importanti. Il primo, ha spiegato Papanell'omelia in occasione della Solennità dell'Epifania, è che 'bisogna sempre ripartire ...PoiAgostino: 'La nostra vita è una ginnastica del desiderio'. Il Papa prosegue affermando che ...sottolinea che la 'crisi della fede, nella nostra vita e nelle nostre società, ha anche ...“La Chiesa è per sua natura missionaria”. A ribadirlo è il Papa, nel messaggio per la Giornata missionaria mondiale, che si celebra domenica 23 ottobre sul tema “Di me sarete testimoni” (At 1,8).Durante l’omelia in San Pietro, Francesco cita il suo predecessore, Papa Benedetto XVI e mette il dito in quella che è la piaga della crisi di fede dell’uomo contemporaneo.