Filippo Tortu guarito dal Covid-19: “Restart, finalmente negativo: in pista” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Filippo Tortu è guarito per la seconda volta dal Covid-19. Il Campione Olimpico della 4×100 era risultato positivo lo scorso 29 dicembre, dopo che aveva già dovuto fare i conti col virus nel gennaio 2020. Il velocista si è sottoposto a un tampone ed è risultato negativo, annunciando la bella notizia attraverso i suoi canali social. Il brianzolo, memorabile ultimo frazionista della leggendaria staffetta capace di vincere la medaglia d’oro ai Giochi, ha commentato con queste parole di giubilo: “Restart. Riprendere il lavoro del 2021 e ripartire nel miglior modo possibile: in pista. finalmente negativo”. Il 23enne, primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, può guardare con ottimismo al prossimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)per la seconda volta dal-19. Il Campione Olimpico della 4×100 era risultato positivo lo scorso 29 dicembre, dopo che aveva già dovuto fare i conti col virus nel gennaio 2020. Il velocista si è sottoposto a un tampone ed è risultato, annunciando la bella notizia attraverso i suoi canali social. Il brianzolo, memorabile ultimo frazionista della leggendaria staffetta capace di vincere la medaglia d’oro ai Giochi, ha commentato con queste parole di giubilo: “. Riprendere il lavoro del 2021 e ripartire nel miglior modo possibile: in”. Il 23enne, primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi sui 100 metri, può guardare con ottimismo al prossimo ...

Advertising

belliscon : @muntain80 @Criss96040647 @MilanoICU @barbarab1974 I guariti che sono veramente immuni e si stanno reinfettando, ti… - Queenatletica : Per fortuna il covid di Tortu non è durato molto: ora sotto con gli allenamenti - MarcoFinotello : @work for Fastweb “Tu sei futuro”Filippo Tortu @ Milan, Italy - Pradivio : RT @MiTomorrow: Alla scoperta dei dieci candidati del contest 'Il Milanese del 2021' lanciato da Mi-Tomorrow: ecco il campione olimpico Fil… - ADM_assdemxmi : RT @MiTomorrow: Alla scoperta dei dieci candidati del contest 'Il Milanese del 2021' lanciato da Mi-Tomorrow: ecco il campione olimpico Fil… -