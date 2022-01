Covid, Oms: "Create condizioni perfette per nuove varianti" | "Omicron? Sembra meno grave ma causa ricoveri e uccide" (Di giovedì 6 gennaio 2022) ' Alfa, Beta, Delta, Gamma e Omicron riflettono che, in parte a causa dei bassi tassi di vaccinazione, abbiamo creato le condizioni perfette per l'emergere di nuove varianti del virus '. Lo ha detto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) ' Alfa, Beta, Delta, Gamma eriflettono che, in parte adei bassi tassi di vaccinazione, abbiamo creato leper l'emergere didel virus '. Lo ha detto ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, identificata in Francia una nuova variante: esperti divisi e l’Oms monitora - Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Tsunami di contagi, variante #Omicron uccide'. - DavidPuente : Un refuso del direttore dell'OMS è stato utilizzato per sostenere che alcuni paesi usano il vaccino anti Covid per… - crespil72 : RT @Adnkronos: #Covid, #Oms: 'Tsunami di contagi, variante #Omicron uccide'. - WCostituzione : @manu1972111 @GiusiFasano Sì, aggravata dalla malasanità. Dal sito OMS - letalità (IFR) COVID è 0,23%, come le infl… -