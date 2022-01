Biden ricorda l'assalto a Capitol Hill, "non vivete all’ombra delle bugie” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli Stati Uniti devono rifiutare che la violenza politica diventi la norma. È quanto afferma il presidente americano Joe Biden nel suo discorso in occasione dell’anniversario dell’assalto a Capitol Hill. “Saremo un Paese che di norma accetta la violenza politica? Saremo una nazione che permette ai funzionari elettorali partigiani di rovesciare la volontà legalmente espressa del popolo? No, non possiamo permetterci di essere questo tipo di nazione”, dirà Biden secondo le anticipazioni del discorso diffuse dalla Casa Bianca. Biden esorterà gli americani a “riconoscere la verità” e a non vivere “all’ombra delle bugie”. Il presidente, ha riferito la Casa Bianca, citerà le “bugie” di Trump nel diffondere la teoria della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli Stati Uniti devono rifiutare che la violenza politica diventi la norma. È quanto afferma il presidente americano Joenel suo discorso in occasione dell’anniversario dell’. “Saremo un Paese che di norma accetta la violenza politica? Saremo una nazione che permette ai funzionari elettorali partigiani di rovesciare la volontà legalmente espressa del popolo? No, non possiamo permetterci di essere questo tipo di nazione”, diràsecondo le anticipazioni del discorso diffuse dalla Casa Bianca.esorterà gli americani a “riconoscere la verità” e a non vivere “”. Il presidente, ha riferito la Casa Bianca, citerà le “” di Trump nel diffondere la teoria della ...

