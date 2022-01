Arriva la decisione definitiva del Napoli: lo farà contro la Juve! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, sembra che il Napoli abbia scelto la linea guida da seguire per quanto riguarda i tre giocatori messi in quarantena dalla Asl Napoli 2. Zielinski, Rrhamani e Lobotka infatti stanno lavorando con il gruppo e tutto fa pensare che scenderanno in campo questa sera nel match contro la Juventus. La dirigenza partenopea ha perciò scelto di considerare il tampone negativo dei tre giocatori. Tutto questo in attesa di chiarimenti sulla situazione di Elmas, risultato positivo oggi dopo gli esiti contrastanti dei giorni scorsi. Per Rrahmani invece allarme rientrato: sembrava che il giocatore fosse debolmente positivo, invece è stata confermata la sua negatività. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, sembra che ilabbia scelto la linea guida da seguire per quanto riguarda i tre giocatori messi in quarantena dalla Asl2. Zielinski, Rrhamani e Lobotka infatti stanno lavorando con il gruppo e tutto fa pensare che scenderanno in campo questa sera nel matchla Juventus. La dirigenza partenopea ha perciò scelto di considerare il tampone negativo dei tre giocatori. Tutto questo in attesa di chiarimenti sulla situazione di Elmas, risultato positivo oggi dopo gli esiti contrastanti dei giorni scorsi. Per Rrahmani invece allarme rientrato: sembrava che il giocatore fosse debolmente positivo, invece è stata confermata la sua negatività. Thomas Cambiaso

