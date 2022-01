Alpine per ridurre il gap nel 2022, Budkowski: “Saremo più competitivi” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attesissimo il campionato F1 2022, con diversi scenari ora aperti per il futuro dei team. Tante le scuderie a confidare sulle prossime innovazioni in arrivo come loro potenziale cavallo di battaglia. Tra tutte la Alpine, già proiettata su una prossima fondamentale stagione di svolta. Tutto puntato sul 2022 quindi per la casa francese, pronta ad accorciare l’attuale distacco dai top team sfruttando l’imminente cambio regolamentare. Non di poco conto il gap di adesso, arrivato a livello di motori a 35 cavalli. Un divario che la Alpine dovrà sicuramente colmare per raggiungere il suo sogno di gloria, come ora possibile grazie a una rinnovata power unit Renault, nel gruppo di Enstone dal 2021. Ottimista Marcin Budkowski: “Nel 2022 ci aspettiamo di essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Attesissimo il campionato F1, con diversi scenari ora aperti per il futuro dei team. Tante le scuderie a confidare sulle prossime innovazioni in arrivo come loro potenziale cavallo di battaglia. Tra tutte la, già proiettata su una prossima fondamentale stagione di svolta. Tutto puntato sulquindi per la casa francese, pronta ad accorciare l’attuale distacco dai top team sfruttando l’imminente cambio regolamentare. Non di poco conto il gap di adesso, arrivato a livello di motori a 35 cavalli. Un divario che ladovrà sicuramente colmare per raggiungere il suo sogno di gloria, come ora possibile grazie a una rinnovata power unit Renault, nel gruppo di Enstone dal 2021. Ottimista Marcin: “Nelci aspettiamo di essere ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | Ocon: 'Mentalità #Alpine pronta per la lotta al vertice' #Formula1 - seblegendvettel : RT @itsbeetlesful: verde ?? spero proprio che Mercedes, Ferrari, RB, Alpine e AM lottino per il titolo ?????? OVVIAMENTE IL BLU GIAN LUIGI, OV… - PieroLadisa : +++ UFFICIALE: OTMAR SZAFNAUER LASCIA ASTON MARTIN +++ Per l'ormai ex TP e CEO Aston Martin torna in corsa l'ipote… - CaioGracco1 : @sarabanda_ Draghi non può mollare proprio ora che inizia la realizzazione dei progetti del #PNRR . La Se la #Lega… - SocciGianluca : @goffredodotcom @sushiesuppli Per il Piemonte 5 siti, di cui due condivisi con le altre regioni alpine, mi pare dif… -