(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A margine dell’iniziativa “Befana Solidale 2022” realizzata stamane da Confesercenti Campania presso il chiostro della chiesa di San Gregorio Armeno a Napoli (donati, oltre all’attore, alla presenza anche del presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo e del magistrato Catello Maresca, 250 regali ai bambini meno fortunati di Napoli e provincia con l’ausilio di sei istituti religiosi),ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosu Juventus-Napoli e su:“Juventus-Napoli? Già il fatto che si giochi in questa situazione è assurdo. Secondo me è una gara molto diversa dalle altre, quando vedi che ci sono cose intorno che non ti fanno esprimere al massimo è strano. Ovviamente sempre Forza Napoli. Allegri ha un’ansia da prestazione perché è venuto ...

Advertising

Capuaonline : Caserta: Alessandro Siani e Geppy Gleijeses in “Così parlò Bellavista” - anteprima24 : ** Alessandro #Siani a Marte sport: '#Insigne? più che un #Capitano è un #Capitone' ** - fearvless89 : perché c'è una canzone di ed Sheeran su un film di Alessandro Siani - itsmealepa : Questo ha vinto il premio Siani. Giancarlo Siani, non Alessandro. Che vergogna. - Giusepp76139632 : RT @sicomunicazione: La partenza di @Lor_Insigne ha scatenato l'ironia di Alessandro #Siani @sscnapoli guarda il video -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Siani

Juve - Napoli viene 'giocata' anche da tifosi illustri come Gino Rivieccio eche intervengono a Radio Marte. L'Asl di Torino sta costringendo il Napoli a giocare , nonostante nel gruppo azzurro sia certificato il focolaio Covid. Un campionato praticamente ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto, attore. "Juventus - Napoli? Già il fatto che si giochi in questa situazione è assurdo. Secondo me è una gara molto diversa dalle altre, quando vedi che ci sono cose intorno che non ...I doni di questa iniziativa sono stati offerti dal Gruppo Marican, rappresentata stamane dalla signora Angela Canciello.Juve-Napoli viene 'giocata' anche da tifosi illustri come Gino Rivieccio e Alessandro Siani che intervengono a Radio Marte.