Accuse da Torino | “Cori razzisti dal settore ospiti a Kean!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si verificano ancora episodi a sfondo razzista in Serie A e, stavolta, non verso i napoletani ma contro Moise Kean che dopo il suo ingresso in campo è stato accolto con degli ululati provenienti dal. Moise Kean, Juventus-NapoliQuesta volta sono dei napoletani ad essere gli autori di un brutto gesto razzista nei confronti del calciatore juventino, il quale non appena si è avvicinato presso ilcon palla al piede, è stato immediatamente oggetto di ululati. fatevi schifo pezzi di merda pic.twitter.com/mJQneYsWZs— iss (@whatifwerewrite) January 6, 2022