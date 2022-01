Vandali in azione a Fiumicino: cosa è successo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vandali in azione nella notte a Fiumicino in piazzale Mediterraneo. Sono stati danneggiati i gazebo in allestimento per lo screening degli studenti del territorio in vista del ritorno a scuola. Danni alle strutture che rischiano così di far ritardare il completamento dei lavori. A dare la notizia su Facebook è stata la confraternita della Misericordia di Fiumicino. Quello di piazzale Mediterraneo è uno dei due presidi organizzati dal Comune di Fiumicino per gli studenti. “Il 7 e l’8 gennaio 2022, abbiamo organizzato – ha spiegato Montino – con le Misericordie due presidi per tamponi antigenici dedicati agli alunni, uno per la zona nord del territorio comunale presso il parcheggio della scuola in via Serrenti a Passoscuro, il secondo a Piazzale Mediterraneo. Per l’occasione il costo del tampone ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022)innella notte ain piazzale Mediterraneo. Sono stati danneggiati i gazebo in allestimento per lo screening degli studenti del territorio in vista del ritorno a scuola. Danni alle strutture che rischiano così di far ritardare il completamento dei lavori. A dare la notizia su Facebook è stata la confraternita della Misericordia di. Quello di piazzale Mediterraneo è uno dei due presidi organizzati dal Comune diper gli studenti. “Il 7 e l’8 gennaio 2022, abbiamo organizzato – ha spiegato Montino – con le Misericordie due presidi per tamponi antigenici dedicati agli alunni, uno per la zona nord del territorio comunale presso il parcheggio della scuola in via Serrenti a Passoscuro, il secondo a Piazzale Mediterraneo. Per l’occasione il costo del tampone ...

