Uomini e Donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi di nuovo vicini: lui pubblica un lungo messaggio e spiega come stanno le cose (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Federico Loschi, poco fa, ha pubblicato delle storie scritte sul suo profilo Instagram. Nel lungo messaggio ha detto che la relazione con Giorgia Lucini non è finita. Ecco le sue parole: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 gennaio 2022), poco fa, hato delle storie scritte sul suo profilo Instagram. Nelha detto che la relazione connon è finita. Ecco le sue parole: L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

valeriafedeli : Le cariche istituzionali vanno condivise tra donne e uomini. A cominciare dalla scelta dei prossimi presidente dell… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - imagineverland : che ridere gli uomini che non sono capaci di far venire le donne e si incazzano alfkskd vivo x vederli frignare - Ieejiniret : non ho più la forza fisica come cazzo mi sono ridotta per degli uomini io che veneravo le donne cosa mi è successo -