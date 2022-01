Una Vita Anticipazioni, Puntate 10-14 Gennaio 2022: Felipe in Carcere! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 10 al 14 Gennaio 2022: Genoveva viene scarcerata e Felipe reagisce in maniera molto aggressiva, al punto da essere arrestato. Intanto per Antonito la situazione è molto seria… Ad Una Vita, nella settimana dal 10 al 14 Gennaio 2022 ci saranno una serie di colpi di scena che avranno molto a che fare con Felipe e Genoveva. Ancora una volta la Salmeron riesce ad ottenere ciò che desidera, mentre per l’avvocato le cose non si mettono affatto bene. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Servante si accorge che Marcelina è molto triste per la morte di Bellita e cerca di organizzare un tributo ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Una, tramadal 10 al 14: Genoveva viene scarcerata ereagisce in maniera molto aggressiva, al punto da essere arrestato. Intanto per Antonito la situazione è molto seria… Ad Una, nella settimana dal 10 al 14ci saranno una serie di colpi di scena che avranno molto a che fare cone Genoveva. Ancora una volta la Salmeron riesce ad ottenere ciò che desidera, mentre per l’avvocato le cose non si mettono affatto bene. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Servante si accorge che Marcelina è molto triste per la morte di Bellita e cerca di organizzare un tributo ...

