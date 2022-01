Trenord, non solo treni soppressi: ritardi sulla Saronno – Laveno per viaggiatore irregolare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si preannunciano ritardi di 71 minuti sulla Saronno – Varese – Laveno di Trenord. Ad annunciarlo è la stessa società per un intervento a bordo treno alla stazione di Gemonio. Le forze dell’ordine sono state allertate dal personale di bordo del convoglio 46 partito pochi minuti prima da Laveno alle 12:38. Le forze dell’ordine sono tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Si preannuncianodi 71 minuti– Varese –di. Ad annunciarlo è la stessa società per un intervento a bordo treno alla stazione di Gemonio. Le forze dell’ordine sono state allertate dal personale di bordo del convoglio 46 partito pochi minuti prima daalle 12:38. Le forze dell’ordine sono tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ErV0j : @AcVo_KA @vendesiverdi @p5t0o Premetto di non essere un assiduo viaggiatore con i treni però quelle poche volte che… - imtheitaliansam : Non bastava avermi fatto fare un'ora di ritardo al lavoro stamattina, adesso anche due treni cancellati per il rito… - Maikyx_ : Ma chi me lo controlla il #greenpass sul treno #trenord ? E dove sono i controllori dei biglietti? Chi verifica che… - Nat_Casatelli : RT @andreatortelli: ?? Trenord, troppi malati per Covid (e non solo): dal 10 gennaio sarà tagliato il 12% delle corse diurne - gabbuuuup : Primo treno preso, green pass non controllato. Ho ancora due treni da prendere. Vediamo un po’ se i dipendenti d… -