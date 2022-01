Stephanie Matto | ricoverata d’urgenza in ospedale l’influencer che vende peti in barattolo | “Pensavo di morire | colpa dei troppi fagioli e frullati proteici”

Advertising

FQMagazineit : Stephanie Matto, ricoverata d’urgenza in ospedale l’influencer che vende peti in barattolo: “Pensavo di morire, col… - DavideGori : @Iugarini Sembra che abbiamo già un trend topic per questo anno - Lele76Lele : RT @minomazz: Stephanie Matto, già star di reality che ha guadagnato 38.000 sterline a settimana vendendo le sue scoregge in un barattolo (… - mortocheparlax : RT @minomazz: Stephanie Matto, già star di reality che ha guadagnato 38.000 sterline a settimana vendendo le sue scoregge in un barattolo (… - minomazz : Stephanie Matto, già star di reality che ha guadagnato 38.000 sterline a settimana vendendo le sue scoregge in un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephanie Matto

LiberoQuotidiano.it

Da tgcom24.it Affari che... puzzano quelli di, starlette televisiva di un noto reality show americano, '90 Days Fiancé', che ha trovato un insolito modo per guadagnare molti soldi. La giovane, dalle curve sinuose e super sexy, ha ...Il suo nome èe, da qualche tempo, è diventata famosa per la sua collezione di peti in barattolo , venduta a caro prezzo sul web. La donna, 31 anni, è già nota negli Stati Uniti per ...Day, Nirvana baby lawsuit dismissed, and woman stops selling her farts after heart attack scare ...Stephanie Matto, who started selling her farts in jars in November and was earning $50,000 (Rs 38 lakh) per week, has decided to retire from the business after getting hospitalised.