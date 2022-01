Spagna, vento spazza via giostra gonfiabile: morta una bambina (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bambina di otto anni è morta e altri otto bimbi sono rimasti feriti dopo che il forte vento ha spazzato via un castello gonfiabile durante una fiera a Mislata, nella Spagna orientale. L'episodio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unadi otto anni èe altri otto bimbi sono rimasti feriti dopo che il fortehato via un castellodurante una fiera a Mislata, nellaorientale. L'episodio ...

Ultime Notizie dalla rete : Spagna vento Spagna, vento spazza via giostra gonfiabile: morta una bambina Una bambina di otto anni è morta e altri otto bimbi sono rimasti feriti dopo che il forte vento ha spazzato via un castello gonfiabile durante una fiera a Mislata, nella Spagna orientale. L'episodio ricorda quanto avvenuto a dicembre nello Stato insulare della Tasmania, in Australia, dove ...

