Sci alpino | Federica Brignone out per precauzione a Kranjska Gora

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Coppa del Mondo 2021/2022 di scifemminile resta nel prossimo fine settimana in Slovenia ma si sposta da Maribor a. Nella località si disputeranno un gigante sabato 8 gennaio (ore 9.30 e 12.30) e uno slalom domenica 9 (ore 9.30 e 12.30), entrambi con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Alle due gare prenderanno parte complessivamente dodici atlete azzurre, sei fra le porte larghe e sei fra i pali snodati: in gigante parteciperanno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Roberta Midali. In slalom invece saranno presenti Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, Vivien Insam, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. Assente per: la valdostana ha accusato una leggera infiammazione ...

