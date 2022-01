Sanremo 2022, Amadeus nella bufera, il Codacons lo attacca “E’ assurdo che …” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo è ancora sotto accusa dopo quanto accaduto nelle scorse per via di Gianni Morandi. Ma di cosa si tratta? Sembra proprio che in queste ultime ore il cantante Gianni Morandi sia stato a rischio squalifica. Il motivo? Pare che il noto cantante bolognese abbia caricato sulla sua pagina Instagram un video relativo alla canzone che dovrebbe portare sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio. Festival di Sanremo, Gianni Morandi sotto accusa ma non a rischio squalifica Ebbene, nel corso della giornata di ieri si è tanto parlato di questa gaffe di GIanni, ma poi è arrivato Amadeus che ha in qualche modo rassicurato tutti, dicendo che Gianni Morandi non era di certo a rischio squalifica. A tutti è sembrato molto strano visto che le regole vogliono che non è possibile ascoltare anche solo una minima parte ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Festival diè ancora sotto accusa dopo quanto accaduto nelle scorse per via di Gianni Morandi. Ma di cosa si tratta? Sembra proprio che in queste ultime ore il cantante Gianni Morandi sia stato a rischio squalifica. Il motivo? Pare che il noto cantante bolognese abbia caricato sulla sua pagina Instagram un video relativo alla canzone che dovrebbe portare sul palco dell’Ariston il prossimo mese di febbraio. Festival di, Gianni Morandi sotto accusa ma non a rischio squalifica Ebbene, nel corso della giornata di ieri si è tanto parlato di questa gaffe di GIanni, ma poi è arrivatoche ha in qualche modo rassicurato tutti, dicendo che Gianni Morandi non era di certo a rischio squalifica. A tutti è sembrato molto strano visto che le regole vogliono che non è possibile ascoltare anche solo una minima parte ...

