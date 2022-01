Roma, spari a Lunghezza: gambizzato a casa un italotunisino: in codice rosso all’Umberto I (Di mercoledì 5 gennaio 2022) spari alla periferia di Roma. Un italotunisino di 27 anni, agli arresti domiciliari a Lunghezza, un quartiere Est della Capitale, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Sul posto sono subito arrivati i poliziotti del commissariato Casilino. Il ragazzo, colpito all’altezza del ginocchio, è stato portato in codice rosso all’Umberto I e non è in pericolo di vita. La prognosi è di sessanta giorni. Sequestrato un bossolo. Come ricostruisce il Messaggero, un uomo armato di una pistola di grosso calibro ha esploso un colpo che colpito la vittima ad una gamba spezzandogli il femore. L’agguato è avvenuto all’interno di un’abitazione intorno alle due di notte. A dare l’allarme è stato un vicino che ha sentito prima i due litigare e poi ha udito lo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)alla periferia di. Undi 27 anni, agli arresti domiciliari a, un quartiere Est della Capitale, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Sul posto sono subito arrivati i poliziotti del commissariato Casilino. Il ragazzo, colpito all’altezza del ginocchio, è stato portato inI e non è in pericolo di vita. La prognosi è di sessanta giorni. Sequestrato un bossolo. Come ricostruisce il Messaggero, un uomo armato di una pistola di gcalibro ha esploso un colpo che colpito la vittima ad una gamba spezzandogli il femore. L’agguato è avvenuto all’interno di un’abitazione intorno alle due di notte. A dare l’allarme è stato un vicino che ha sentito prima i due litigare e poi ha udito lo ...

