Quarantena e autosorveglianza: che differenza c'è e cosa bisogna fare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per effetto dell'ultimo Decreto Covid licenziato dal Governo Draghi, dal 31 dicembre sono entrate in vigore nuove regole per quanto riguarda i contatti stretti con positivi al coronavirus: quando bisogna sottoporsi alla Quarantena e quando invece basta un periodo di autosorveglianza? Quarantena: obbligo eliminato per vaccinati e guariti da meno di 4 mesi Dal 31 dicembre in vigore le nuove regole sulla Quarantena: questa è diversa dall'isolamento, cui devono sottoporsi i positivi al coronavirus, e riguarda i "contatti stretti" di una persona risultata positivi. Questi, appunto, in base al nuovo Decreto Covid non dovranno più osservare un periodo di Quarantena se hanno ricevuto la terza dose, se hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) da meno ...

