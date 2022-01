Quarantena con terza dose: cosa fare se positivi o in caso di contatto stretto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) cosa devo fare se ho già fatto la terza dose di vaccino anti Covid ma contraggo il virus? E se sono asintomatico? E se ho un contatto stretto con un positivo? Il Green pass viene sospeso e come lo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)devose ho già fatto ladi vaccino anti Covid ma contraggo il virus? E se sono asintomatico? E se ho uncon un positivo? Il Green pass viene sospeso e come lo ...

Advertising

sscnapoli : ?? In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19. Malcuit, mai entrato in c… - capuanogio : L'ASL ferma la #Salernitana mettendo tutti in quarantena come contatti dei positivi. Chiesto il rinvio della partita con il #Venezia - DarioNardella : A seguito della situazione sanitaria con molte persone in quarantena, abbiamo deciso che da oggi saranno sospesi i… - Adriano48R : @LaVeritaWeb Errore di questo articolo! I guariti potranno guadagnarsi da vivere solamente per 6 mesi dalla prima p… - Adriano48R : Errore di questo articolo! I guariti potranno guadagnarsi da vivere solamente per 6 mesi dalla prima positività (pr… -