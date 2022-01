Pomeriggio 5 sottrae l' ospite a La Vita in diretta | Alberto Matano furioso VIDEO

Advertising

fanpage : Una brutta pagina di giornalismo è stata scritta oggi in tv, lo sfogo di Alberto Matano #lavitaindiretta… - gvignatg : @Mediasetitalia Pomeriggio 5 sottrae il marito di Lilly. Ma dai questo comportamento è da tele spazzatura. Soffiata… - infoitcultura : Pomeriggio 5 sottrae il marito di Lilly Resinovich a La vita in diretta, lo sfogo di Alberto Matano - NegraSamy : RT @fanpage: Una brutta pagina di giornalismo è stata scritta oggi in tv, lo sfogo di Alberto Matano #lavitaindiretta #Pomeriggio5 https://… - CL7_Luca : RT @fanpage: Una brutta pagina di giornalismo è stata scritta oggi in tv, lo sfogo di Alberto Matano #lavitaindiretta #Pomeriggio5 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio sottrae

5 "scippa" l'ospite a Matano? Simona Branchetti commenta Nessuno si è comportato in modo ... #Pomeriggio5un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l'...... una volta fatto il ritorno in studio,5 "scippava" l'ospite alla Rai. Il giornalista, ... #Pomeriggio5un ospite in diretta a #lavitaindiretta e Alberto Matano non nasconde l'amarezza:...Poi avete visto quello che è accaduto in diretta e devo dire che sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna” Matano e la sua inviata Filomena Leone avevano raggiunto il sign ...Il conduttore Alberto Matano è sempre stato gentile e composto ma stavolta si è visto sottrarre l'ospite durante il suo lavoro ed è intervenuto ...